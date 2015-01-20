Печерский суд заочно арестовал Януковича и Азарова

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также вынес санкцию на арест экс-премьера Николая Азарова.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"19 января 2015 года по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Печерским районным судом города Киева вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу бывшего Президента Украины В. Януковича", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что это решение предоставляет возможность следователям Генпрокуратуры требовать экстрадиции Януковича с территории России.

Как известно, после кровавых событий на Майдане 21 февраля 2014 года, Янукович сбежал из Киева в Россию. Вместе с ним бежали и его "соратники", в частности - Азаров.

Позже в отношении Януковича, и других бывших чиновников были открыты уголовные производства, главное из которых - о массовых убийствах мирных граждан.

Напомним, 12 января глава МВД Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск Януковича, Азарова и еще нескольких экс-чиновников.

16 января генпрокурор Виталий Ярема заявил, что его ведомство готовит пакет документов для экстрадиции из РФ Януковича, Азарова и других беглых украинских чиновников, объявленных Интерполом в международный розыск.

Напомним, ранее экс-министр объяснил, почему Россия не выдаст Януковича Украине.