Бывшие регионалы оспорили закон о люстрации в Конституционном суде

В Конституционный суд Украины поступило обращение, подписанное 47 народными депутатами от "Оппозиционного блока", которые сомневаются в конституционности закона "Об очищении власти".

Об этом сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Под документом, поступившим 20 января, подписались бывшие члены Партии регионов.

В частности, депутаты просят Конституционный суд проверить на соответствие Конституции ч. 3 и 6 статьи 1; ч. 1, 2, 3, 4 и 8 статьи 3; п. 2 ч. 5 статьи 5; п. 2 Заключительных и переходных положений закона "Об очищении власти".

Как известно, закон о люстрации вступил в силу 16 октября 2014 года.