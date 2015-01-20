Завтра в Берлине состоится встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" - СМИ

Встреча министров иностранных дел Украины (Павел Климкин), России (Сергей Лавров), Германии (Франк-Вальтер Штайнмайер) и Франции (Лоран Фабиус) состоится в среду, 21 января 2014 г., в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украине со ссылкой на Süddeutschen Zeitung.

В свою очередь, немецкое издание ссылается на информацию от пресс-секретаря главы МИД ФРГ.

Как отмечает издание, на этот раз встреча состоится по просьбе Киева и Москвы, которые хотели бы обсудить пути деэскалации ситуации на Донбассе, сказано в сообщении.

Напомним, ранее МИД Павел Климкин заявил, что встречу контактной группы в Минске сорвали главари ЛНР и ДНР.