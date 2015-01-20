Глава МИД рассказал о нынешнем сотрудничестве Украины и СНГ

Украина продолжает сотрудничать с Содружеством независимых государств.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает ЛІГАБізнесІнформ.

При этом дипломат отметил, что СНГ не является для Украины политической площадкой.

"Это постсоветская тусовка, которая формировалась в 90-е годы. Для нас СНГ на сегодня играет роль исключительно в той плоскости, в которой затрагиваются интересы граждан Украины", - сказал министр.

Также он пояснил, что в 1990-е годы, после распада СССР, в рамках СНГ был заключен ряд соглашений, касающихся, в частности, стандартов пенсионного обеспечения и взаимного признания документов.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы решить эти вопросы. Пока это происходит, такие соглашения должны помогать гражданам Украины", - отметил министр.

При этом Климкин подчеркнул, что Украина не принимает участия в заседании политических органов СНГ и не платит членские взносы в этой организации в размере двух миллионов долларов.

Напомним, в марте 2014 года Украина заявила о намерении прекратить участие в СНГ.

Формально наша страна не является членом этой организации, но имеет статус наблюдателя и государства-соучредителя, а с 2011 года участвует в зоне свободной торговли в рамках СНГ.