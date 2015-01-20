Боевики взорвали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Донецка

Террористы взорвали взлетно-посадочную полосу донецкого аэропорта во время боев с украинскими "киборгами".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В результате боев на территории Донецкого аэропорта войска террористов подорвали взлетную полосу. Бои за аэропорт продолжаются", - заявили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что нашим военным поступили дополнительные резервы и боеприпасы.

Ожесточенные бои на территории аэропорта продолжаются.

Напомним, ранее глава государства приказал армии нанести массированный удар по боевикам, которые пытались захватить территорию аэропорта.