Боевики взорвали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Донецка

На территории аэропорта продолжаются ожесточенные бои.
Террористы взорвали взлетно-посадочную полосу донецкого аэропорта во время боев с украинскими "киборгами".
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
"В результате боев на территории Донецкого аэропорта войска террористов подорвали взлетную полосу. Бои за аэропорт продолжаются", - заявили в ведомстве.
Также в Минобороны отметили, что нашим военным поступили дополнительные резервы и боеприпасы.
Ожесточенные бои на территории аэропорта продолжаются.
Напомним, ранее глава государства приказал армии нанести массированный удар по боевикам, которые пытались захватить территорию аэропорта.