Спецслужбы России причастны к трагедии в Одессе и других городах Украины - СБУ

Украинские спецслужбы располагают доказательствами причастности спецслужб России к терактам в украинских городах.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Также он заявил о "причастности спецслужб соседней страны" к трагическим событиям в Одессе в мае 2014-го года.

"Очевидно, что к трагическим событиям в Одессе 2 мая причастны российские спецслужбы. Также есть доказательства того, что за терактами в украинских городах стоят спецслужбы России", - сказал Ягун.

Кроме того, он подчеркнул, что благодаря эффективной деятельности СБУ, "российским спецслужбам все труднее найти диверсантов для совершения терактов" в украинских городах, и именно по этой причине "теракты, которые происходят в украинских городах, не являются системными".

Напомним, во время трагических событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, десятки получили ранения.