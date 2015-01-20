В Харькове задержана верхушка сепаратистов "Исхода"

В Харькове были задержаны лидеры сепаратистской организации "Исход", которая призывала к борьбе с "нацистской" верхушкой в Украине.

Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook.

"Не томный вечер провожу в родном Харькове. Не все согласятся, что один из лидеров так называемого "Исхода" - новоявленной сепаратистской организации – проведет в тюремной камере вместе со своими флажками ХНР. Но я полагаю, ему там и место...", - заявил он.

Министр подчеркнул, что ему, как и "остальным харьковчанам, не хочется превращения Харькова в один из опустошенных городов, оккупированных "русскими народными республиками". Так что, господин Новиков, не позволю. Мы – не позволим".

По оперативным данным МВД, "20 января, в результате специальной операции правоохранители предотвратили существование очага пророссийских активистов. Во время обыска в их офисе была изъята агитационная литература", - подчеркнули в ведомстве.

"Деятельность так называемой общественной организации "Исход" прекращена. Движение "Исход" громко заявило о себе в сети Интернет месяц назад. С первого дня своего существования его участники не скрывали своих откровенных намерений заниматься подрывной деятельностью в мирном харьковском регионе", - отметили в милиции.

В завершение своего сообщения Аваков подчеркнул, что операция по борьбе с сепаратистами еще не завершена.

Как сообщал "Главред", о собрании "борцов с фашизмом" в Харькове сообщал 18 января активист движения "Права справа" Дмитрий Снегирев.