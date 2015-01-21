"Сказки" от Лаврова: боевики обещают отвести войска, а российской армии на Донбассе нет

Глава МИД РФ требует доказательств пребывания российских военных на востоке Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы заручилась согласием боевиков террористических "республик" Донбасса отвести тяжелые вооружения на линию, которую требуют власти Украины.
Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам 2014 года, - сообщает ТАСС.
"Мы уже заручились согласием "ополченцев" отвести тяжелые вооружения не от фактической линии, а от линии, на которой настаивает Киев, - сказал он. - Теперь дело за украинскими властями".
Лавров рассказал "сказку" об обстрелах силами АТО Донецка и других городов Донбасса, которые якобы ведутся даже с воздуха.
"Мы очень озабочены очередной вспышкой насилия на "юго-востоке Украины" (этим термином кремлевская пропаганда называет захваченные пророссийскими боевиками, а потом оккупированные российскими войсками районы Донецкой и Луганской областей – "Главред"). Необходимо перестать пытаться отбивать то один, то другой пункт и немедленно прекратить обстрелы, в том числе с воздуха, городов, Донецка", - добавил министр.
Кроме того, дипломат в очередной раз попытался опровергнуть обвинения в том, что РФ отправляет регулярные войск и вооружений в Украину.
"Что касается потока войск и вооружений - мы это слышим многократно. Я всякий раз говорю: если вы это с такой уверенностью утверждаете, покажите нам факты", - заявил он, игнорируя многочисленные доказательства агрессии России на Донбассе.
"Нам факты никто предъявить не может или не хочет. Так же как не могут предъявить факты относительно того, что произошло с малазийским "Боингом" в июле прошлого года - ни данные о переговорах украинских диспетчеров, ни данные с американских спутников, ни данные с американских АВАКСов, которые работали в тот день в небе над Украиной", - продолжил он отрицать очевидное.
"Поэтому прежде чем спрашивать, когда мы что-то прекратим делать, предъявите доказательства того, что мы это делаем", - указал министр.
Напомним, что вчера вечером в районе границы с Украиной, а сегодня ночью в Луганске фиксировались колонны современной российской военной техники.