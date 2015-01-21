Порошенко о новых мирных переговорах: договариваться не о чем, нужно выполнять Минские соглашения

21 января 2015, 17:56

Порошенко предупредил: Украина будет вынуждена защищать свою территорию.

Порошенко в Давосе демонстрирует часть расстрелянного под Волновахой автобуса

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что на встрече в "нормандском" формате нужно заниматься реальным планом реализации Минских соглашений.

Об этом он заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе, передает "Украинская правда".

Глава государства напомнил, что сегодня стартуют очередные переговоры в "нормандском" формате на уровне глав МИД.

"Нам нечего обсуждать, все уже определено и подписано. У нас есть "минский" формат. Сейчас нужно непосредственно вводить прекращения огня, отвести артиллерию и танки", - заявил он.

Также Порошенко отметил, что не видит разницы между предложением Украины и России.

"Какая разница между украинским и русским предложениями? Кажется, мы требуем одного и того же. Но мы считаем, что артиллерию следует отвести от линии соприкосновения по Минскому меморандуму, а Россия просто хочет отвести, а откуда непонятно", - добавил он.

По его словам, президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы имеет ограниченное влияние на боевиков, и вроде бы Россия "признает линию разграничения, но не может заставить террористов отвести свою артиллерию".

"Но решение здесь простое: перестаньте поставлять им оружие, амуницию, отведите вооружения и закройте границу. Если вы хотите обсуждать что-то другое, то я считаю, что вы не поддерживаете мир", - возмутился Порошенко.

Также он напомнил, что Украина уже объявила амнистию и дала региону особый режим местного самоуправления.

"Мы создали все предпосылки для мирного диалога. Но если этого не произойдет, то мы должны будем защищать нашу территорию. Мы не ведем наступательных операций. Если вы взглянете на карту, то увидите, что только на Украину наступают", - сказал Порошенко.

Напомним, глава государства был вынужден сократить свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе из-за активизации боевиков на Донбассе.

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Донбасс Россия Путин Украина Минск агрессия Давос
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