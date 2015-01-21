Кучма не верит Путину: его "мирный план" - дипломатическая уловка

Второй президент Украины Леонид Кучма не верит в успех сегодняшней встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" в Берлине.

Об этом сообщает "Укринформ".

По мнению Кучмы, перспективными могут быть переговоры относительно выполнения Минского соглашения.

"Сегодня встречаются министры иностранных дел "нормандской четверки"... Я хотел бы, чтобы сегодня о чем-то договорились, но я в это не верю. А то, что состоялась это Минское соглашение, я считаю, это тот фундамент, от которого уходить вообще нельзя. Потому что если бы оно выполнялось, мы бы давно жили в совсем другой стране. Это мир уже понял", - заявил он.

Также Кучма назвал обращение Путина к Порошенко "дипломатической уловкой, которая вообще ничего не дает", и настаивает на соблюдении Минского соглашения, а также на необходимости границы, без которой мира быть не может.

"Сегодня Россия предлагает нам изменить это соглашение и написать совсем другие правила игры. Я думаю, что мы ни в коем случае не должны на это идти. И прежде всего для нас главный сегодня вопрос – прекращение огня, граница внешняя! Если мы на международном уровне не решим, что должна быть украинско-российская граница, если мы не поставим там своих пограничников, в том числе вместе с российскими, и под контролем ОБСЕ, или не введем миротворческие войска ООН – только не российские, чтобы закрыть границу, то мира не будет в Украине. Чего хочет и Путин - чтобы мира не было!" - отметил второй президент, добавив, что "батальоны российских солдат идут в Украину с современной техникой, а мы воюем техникой прошлого века".

Напомним, ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не видит тем для договоренностей с Россией - нужно выполнять минские соглашения.