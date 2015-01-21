Генерал США о Донбассе: у боевиков стало вдвое больше российского оборудования

Командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что с декабря месяца прошлого года на востоке Украины у боевиков стало вдвое больше российского оборудования.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.

"Если сравнить количество российского оборудования, которое использовали боевики до минских договоренностей и сейчас, то с декабря его стало вдвое больше", - отметил военнослужащий.

По его данным, "в настоящий момент они имеют сотни единиц современного оборудования".

Напомним, ранее Бен Ходжес заявил, что РФ наращивает военную помощь боевикам на Донбассе, помогая им не только оружием и наемниками, но и оказывая техническую поддержку.