Лавров поставил рекорд вранья, превращается в конкурента Киселева - эксперт

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине перед началом переговоров относительно конфликта на Донбассе в "нормандском формате" сделал много неправдивых заявлений.

Об этом сообщил политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии изданию "Гордон".

"Лавров на сегодняшней пресс-конференции поставил рекорд вранья и фактически превращается в конкурента для Киселева (скандальный российский журналист Дмитрий Киселев - ред.)"", - отметил эксперт.

"Он просто врет, и, как в русской старой пословице, ему "хоть писай в глаза, а все божья роса". Если завтра будет российская авиация атаковать украинских военных, Лавров опять будет отрицать и говорить, что у "ополченцев есть свои ВВС", - добавил он.

"К сожалению, глава российской дипломатии растерял остатки репутации классического дипломата, которая у него была. Он превратился в банальное оружие пропаганды. В сегодняшнем заявлении очень много неправды. Причем банальной неправды", - подчеркнул Фесенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в России на телевидении появилась очередная пропаганда о "зверствах" украинской армии в отношении мирных жителей Донбасса.