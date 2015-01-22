Под Мариуполем шли напряженные бои, наемники пытались прорвать оборону

Нардеп, координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук заявил, что в районе Мариуполя (Донецкая область) продолжались напряженные бои.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт подчеркнул, что передовые группы наемников не смогли продвинуться ни северо-восточнее, ни севернее этого города.

По данным нардепа, "особенно напряженные бои и обстрелы зафиксированы в районе Павлополь - Сартана".

"Артиллерия противника ведет массированный огонь по передовым позициям украинских войск, пытаясь создать условия для дальнейшего продвижения групп боевиков", - отметил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее сообщалось, что на Луганщине в районе Бахмутской трассы боевики не смогли "проломить фронт", их обстрелы и попытки штурма наталкиваются на адекватный ответ украинских войск.