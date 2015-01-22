Порошенко назвал три принципа для Украины: не может быть компромисса

На всем пространстве Украины утвердилась единая украинская политическая нация, заявил в своем обращении по случаю Дня соборности Украины Президент Петр Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

По его словам, с течением десятилетий, идея, которая была заложена в Акте, постепенно воплощалась в жизнь. "Но в прошлом году соборность всех наших земель, унаследованных от разных империй, превратилась в настоящую национальную идею. Она, наконец, овладела умами практически всех без исключения граждан Украины и стала самой главной ценностью во всех ее областях. Перефразируя слова, сказанные в 1919 году одним из политических деятелей того времени Львом Бачинским, мы стали народом не только с одной кровью и одним сердцем, но и с одной мыслью", - отметил он.

При этом Порошенко напомнил, что в свое время Михаил Грушевский призвал развивать чувство единства, солидарности, близости.

"В течение последнего года десятки тысяч воинов, сотни тысяч волонтеров, миллионы граждан поднялись на защиту единства и территориальной целостности. Еще никогда День Соборности не был таким большим, выстраданным и заслуженным праздником, как сегодня. И наш враг грубо просчитался, хотел нас уничтожить, а сделал нас сильными как никогда. И украинская политическая нация окончательно утвердилась на всех просторах западных, восточных, северных, южных и центральных. Она объединила представителей разных этносов и носителей разных языков. А наши русскоязычные соотечественники продемонстрировали, что Украину на русском языке они любят не меньше, чем украиноязычные", - добавил Глава государства.

Он также заявил, что сейчас почти 100% граждан выступают за единую унитарную страну. "И для меня как для президента единство страны и нации является такой же ценностью как и для всех моих соотечественников. Имею свои взгляды на вопросы истории, языка, церкви. И несмотря на то, что подобные идеи сегодня уже разделяются подавляющим большинством сограждан, я должен учитывать чувства меньшинства. Именно поэтому мы проводим очень взвешенную гуманитарную политику. Конечно, есть принципиальные вещи, которые не могут быть предметом для всякого компромисса", - указал глава украинского государства.

По словам Порошенко, речь идет о трех принципах. Во-первых, Украина не будет федеральной, а останется унитарным государственным. Во-вторых, европейский выбор не подлежит дискуссии. Третье, единственным государственным языком есть и будет украинский. При этом Президент обещает, что никто и никогда не будет посягать на право людей говорить на русском и других языках.

"Дополнительной гарантией такого права станет децентрализация, которая коснется и гуманитарной политики. Никто и никогда уже не сможет подорвать наше единство. С соборностью в уме, с единой Украиной в сердце, мы все вместе будем единой украинской политической нацией, в составе которой в равной степени комфортно будут чувствовать себя все этносы", - добавил президент Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко объяснил разницу между Украиной и Россией.