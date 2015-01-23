Климкин о встрече по Донбассу в "нормандском формате": вчера было Бородино

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал прошедшую в Германии встречу глав МИД в "нормандском формате" относительно ситуации на Донбассе.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"В Берлине вчера было Бородино - дипломатическая битва, в которой никто не выиграл и не проиграл", - отметил глава украинского МИДа.

В то же время Климкин уточнил, что участники мероприятия "шагнули вперед по одному пункту минских договоренностей".

Напомним, ранее сообщалось, что главы МИД Германии, Франции, России и Украины в результате встречи относительно ситуации на Донбассе призвали все стороны конфликта прекратить военные действия и отвести тяжелое вооружение от линии разграничения.