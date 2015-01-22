Яценюк о трагедии в Донецке: ответственность лежит на России

Премьер-министр Арсений Яценюк прокомментировал обстрел боевиками остановки в Донецке, заявив, что ответственность за трагедию несет Россия.

Об этом он сообщил в ходе мероприятия по случаю Дня Соборности нашей страны, пишет Интерфакс-Украина.

"Российские террористы сегодня вновь совершили ужасный акт против человечности. И ответственность за это несет Российская Федерация", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела террористами остановки общественного транспорта в захваченном Донецке погибли восемь человек.

Позже в Минобороны заявили, что атака осуществлялась со стороны, где нет боевых столкновений. По данным ведомства, атакованный троллейбус находился на расстоянии более 15 километров от места дислокации сил АТО, что исключает их причастность к трагедии.

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел остановки общественного транспорта в Донецке как террористический акт со стороны так называемой ДНР, пишет Еспресо.TV.

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