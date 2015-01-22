Комбат "Правого сектора" о захвате аэропорта: это сказки боевиков, "киборги" не сдаются

Территория донецкого аэропорта остается под контролем украинских войск, сдавать ее никто не собирается, а истерика в Сети - искусственна и выгодна террористам.

Об этом по телефону из-под Донецка заявил командир пятого батальона "Правого сектора" с позывным "Черный" в эфире Громадське.ТВ.

"Донецкий аэропорт под контролем вооруженных сил Украины. Точка. Заявления всяких там Захарченко, кто там у нас еще любит писать за триста километров от аэропорта – это бред", - подчеркнул доброволец.

Также он сообщил, что "не имеет смысла сейчас оборонять старый и новый терминал, потому что они обрушились полностью, и личный состав вывели в здания, которые еще можно оборонять".

Комбат добавил, что "на руины обоих терминалов подкрепление не заводят, потому что эти развалины нет смысла удерживать – укрыться там негде".

"Это просто фундамент с набросанными сверху обломками всякими-разными. Было бы странно, было бы преступлением, если бы командование посылало туда бойцов, держать эти обломки", - отметил "Черный".

Отвечая на вопрос журналистки, он заявил, что "в районе Донецка, который контролируется украинскими военными, находятся развернутыми три бригады. Две из них – штурмовые. Две танковые бригады. Как вы думаете, ситуация контролируемая? Там более 15 тысяч военнослужащих. Если они захотят разнести вдребезги Донецк, они просто возьмут его и разнесут. Сейчас идет артиллерийская дуэль. Мы пытаемся с минимальными потерями среди мирного населения подавить огневые точки противника. Так же как с аэропортом. Мы контролируем аэропорт, мы не гоним людей на убой. Потому что приказы держать старый и новый терминалы – они бессмысленны, только потому, что они разрушены".

"Сейчас удерживаются помещения, которые обороноспособны, до которых можно доехать и доставить припасы и запасы. Все высоты, метеовышка, остатки диспетчерской вышки удерживаются нами, пожарная. Те помещения, которые в нормальном состоянии, которые функционируют, которые позволяют контролировать территорию аэропорта. Авдеевка, кусок Спартака, Пески – которые Захарченко заявляет что чуть не захватил. Они попробовали их взять, получили "люлей", вышли. Я не понимаю, отчего эта паника в Интернете", - заявил командир.

В завершение комбат резюмировал: "Мы держим территорию аэропорта абсолютно. Все заявления сепаратистов о захвате аэропорта – это ни о чем".

Интервью с "Черным" было записано 22 января, в 18:20.

Напомним, утром 22 января в Интернете появились сообщения об отходе украинских "киборгов" с территории аэропорта после 242 дней обороны.