Россияне бьют по Дебальцевскому плацдарму и скапливают в Стаханове бронетехнику

Украинские военные зафиксировали перемещение к Дебальцевскому плацдарму батальонной тактической группы, укомплектованной российскими военнослужащими при поддержке подразделения местных боевиков.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Зафиксировано перемещение к Дебальцевскому плацдарму батальонной тактической группы, укомплектованной российскими военнослужащими при поддержке подразделения местных боевиков. В составе БТГ - до 12 танков, 25 ББМ, спецавтомашины, приданная артиллерийская группа (ствольная артиллерия)", - пишет Тымчук

Также, по его информации, "артиллерийская группа террористов и российских военных(ствольная артиллерия и РСЗО), расположенная западнее Стаханова, ведёт массированные обстрелы позиций украинских войск на Дебальцевском плацдарме.

Южнее н.п.Стаханов наблюдается скопление бронетехники (порядка 20 единиц, включая как минимум 7 танков)", - отмечает эксперт.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что оОдной из важнейших целей боевиков является взятие города Дебальцево - крупнейшего железнодорожного узла.