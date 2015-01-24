На Мариупольском направлении действует до 1000 российских наемников, 14 танков и 30 бронемашин

Командование российских войск и террористов после перегруппировки своих формирований, действующих на приморском направлении, снова попыталось перейти к активным наступательным действиям севернее и северо-восточнее Мариуполя, концентрируя свои главные усилия в промежутке между н.п.Чермалык-Павлополь–Сартана.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Действующая в данном районе ударная тактическая группа противника координирует свои действия через единый пункт управления с тактической группой, оперирующей непосредственно на мариупольском направлении. Пункт управления находится севернее Новоазовска.

Противник сосредоточил на передовых рубежах порядка 30 единиц бронетехники (включая 8 танков) в районе н.п.Павлополь, и до 15 единиц (включая 6 танков) в районе н.п.Мариуполь.

Всего на Мариупольском направлении действует от 800 до 1000 боевиков и российских наемников", - сообщает Тымчук.

"Непосредственно на границе Украины с РФ в районе Новоазовска сосредоточен резерв российских войск для восполнения возможных в случае наступления потерь и доукомплектования наступающих тактических групп (в том числе, развёрнуты дополнительные артиллерийские системы, бронетехника и "пехотные" подразделения – в основном боевики, недавно прошедшие подготовку в Крыму и на территории РФ). Общая численность резерва – приблизительно сводная мотострелковая БТГ", - сообщает нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем шли напряженные бои, наемники пытались прорвать оборону.