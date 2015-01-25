Россия использует Донбасс как большой полигон для испытаний нового оружия – советник Порошенко

25 января 2015, 01:32

По словам Горбулина, в Донбассе воевали силы спецназа почти из всех регионов России.

Российские войска на Донбассе, иллюстрация

Россия использует конфликт на востоке Украины для испытаний нового оружия, отработки новых тактических приемов ведения боевых действий и получения военными частями и подразделениями боевого опыта.

Об этом пишет Владимир Горбулин, советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, доктор технических наук, профессор в статье для ZN.UA .

По его словам, в Донбассе воевали силы спецназа почти из всех регионов России. По ротационной схеме в зоне конфликта действуют и подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты.

"Таким образом, Россия использует восточную Украину как большой полигон, на котором оттачивает на практике новые методы и средства ведения войны", - отмечает Горбулин.

Кроме сугубо классических военных методов, Россия в рамках "гибридной войны" едва ли не впервые масштабно использовала концепцию "войны трех кварталов". Ее суть сводится к тому, что современный воин должен быть готов: в одном квартале — вести общевойсковой бой, во втором — осуществлять полицейские функции, в третьем — выполнять гуманитарные миссии, пишет автор.

Напомним, ранее волонтер сообщества "Армия SOS", блогер Юрий Касьянов прокомментировал конфликт на Донбассе, заявив, что президент РФ Владимир Путин пытается уничтожить армию Украины.

 

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Россия Украина оружие гибридная война Горбулин
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