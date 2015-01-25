Россия использует Донбасс как большой полигон для испытаний нового оружия – советник Порошенко

Россия использует конфликт на востоке Украины для испытаний нового оружия, отработки новых тактических приемов ведения боевых действий и получения военными частями и подразделениями боевого опыта.

Об этом пишет Владимир Горбулин, советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, доктор технических наук, профессор в статье для ZN.UA .

По его словам, в Донбассе воевали силы спецназа почти из всех регионов России. По ротационной схеме в зоне конфликта действуют и подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты.

"Таким образом, Россия использует восточную Украину как большой полигон, на котором оттачивает на практике новые методы и средства ведения войны", - отмечает Горбулин.

Кроме сугубо классических военных методов, Россия в рамках "гибридной войны" едва ли не впервые масштабно использовала концепцию "войны трех кварталов". Ее суть сводится к тому, что современный воин должен быть готов: в одном квартале — вести общевойсковой бой, во втором — осуществлять полицейские функции, в третьем — выполнять гуманитарные миссии, пишет автор.

Напомним, ранее волонтер сообщества "Армия SOS", блогер Юрий Касьянов прокомментировал конфликт на Донбассе, заявив, что президент РФ Владимир Путин пытается уничтожить армию Украины.