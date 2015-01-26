Гиркин рассказал, как российские спецназовцы гнали крымских депутатов голосовать за "референдум"

Российский спецназовец Игорь Гиркин рассказал, как вооруженные спецназовцы сгоняли на голосование крымских депутатов.

Об этом он заявил в интервью на одном из российских телеканалов, передает Крим.Реалии.

"Я в Крыму был с 21 февраля. На сторону населения перешел только "Беркут", остальные МВД находились под властью Киева и выполняли его приказы. Да, выполняли неохотно, спустя рукава. Я увидел, что никакой поддержки органов государственной власти в Симферополе, где я конкретно находился, не было. Депутатов собирали ополченцы, что уж там говорить. Чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли. Да, я был одним из командиров этих ополченцев", - рассказал россиянин.

Также он заявил, что армия напрямую подчинялась Киеву.

"Про армию я вообще не говорю: она как подчинялась Киеву, так и продолжала подчиняться. Тоже неохотно, я вел переговоры, их начинал. Большая часть подразделений осталась верна Киеву и вышла с территории Крыма", - признался он.

Напомним, в марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе.