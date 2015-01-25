Порошенко: уже завтра отчет по кровавой трагедии в Мариуполе будет обнародован

Завтра, 26 января, будет опубликован полный отчет по обстрелу террористами Мариуполя.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает "Украинская правда".

"Завтра утром мы обнародуем доказательства корректировщика огня, который работал, чтобы ракеты точно ударили по жилым кварталам. Чтобы каждый видел это преступление и тех, кто его совершил", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что корректировщик огня по Мариуполю задержан СБУ и сейчас дает показания.

Напомним, ранее был обнародован перехват разговора боевиков и артиллеристов, которые вели обстрел жилых массивов города.