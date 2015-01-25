СНБО хочет усилить давление на Россию: решил применить в Украине санкции Запада

В воскресенье, 25 января, в ходе заседания СНБО его члены решили применить в Украине введенные странами Запада санкции против России.

Об этом говорится на сайте ведомства.

В то же время в СНБО уточнили, что таким образом страна хочет усилить давление на РФ.

"… СНБО принял решение насчет обязательного применения на территории Украины санкций, введенных странами ЕС, Швейцарской Конфедерацией, США и странами "Большой семерки" в отношении Российской Федерации и внес предложения по их усилению", - отмечается на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе заседания СНБО его члены решили усилить контртеррористические мероприятия и создать в зоне АТО военно-гражданские администрации для обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения.