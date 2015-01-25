СНБО хочет усилить давление на Россию: решил применить в Украине санкции Запада

Ограничительные меры, введенные ЕС, Швейцарией, США и странами "Большой семерки", могут заработать и в нашей стране.
В воскресенье, 25 января, в ходе заседания СНБО его члены решили применить в Украине введенные странами Запада санкции против России.
Об этом говорится на сайте ведомства.
В то же время в СНБО уточнили, что таким образом страна хочет усилить давление на РФ.
"… СНБО принял решение насчет обязательного применения на территории Украины санкций, введенных странами ЕС, Швейцарской Конфедерацией, США и странами "Большой семерки" в отношении Российской Федерации и внес предложения по их усилению", - отмечается на сайте.
Напомним, ранее сообщалось, что в ходе заседания СНБО его члены решили усилить контртеррористические мероприятия и создать в зоне АТО военно-гражданские администрации для обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения.