Лидер "Правої справи" рассказал, какое значение имел донецкий аэропорт

Лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что донецкий аэропорт имел огромное политическое значение для Украины, а его фактическая сдача противнику - государственная измена.

Об этом он сообщил во время чата в "Главреде".

"Донецкий аэропорт, прежде всего, имел огромное политическое значение - не только как символ украинской победы, но и украинского присутствия и того, что Донецк был и остается украинским городом", - отметил активист.

"Говоря о донецком аэропорте, который расположен в пределах самого Донецка, и присутствии украинских войск, которые защищали его, мы имели в виду, что украинские военные защищают не сам аэродром, как отдельную территорию Донецка, а сам Донецк, как столицу украинского Донбасса", - добавил Снегирев.

При этом он рассказал, что, по некоторым данным, минские договоренности декларируют сдачу аэропорта и некоторых городов боевикам.

"Я неоднократно предупреждал, что есть информация, согласно которой территория донецкого аэропорта, а также Дебальцево, Счастье и Станично-Луганский район, в соответствии с минскими договоренностями, должны были отойти самопровозглашенным ЛНР и ДНР", - сказал лидер движения "Права справа".

"Итак, фактическую сдачу аэропорта и создание условий, при которых его дальнейшая оборона стала невозможной, следует рассматривать как факт государственной измены, за которую должны нести персональную ответственность не только руководители Министерства обороны, но и высшее политическое руководство Украины", - считает активист.

По его мнению, оно "отсутствием реальных действий позволило создать ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день, а именно - сдачу аэропорта".

Напомним, ранее бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что потеря донецкого аэропорта - это большой просчет украинского военного руководства.