Лидер "Правої справи" рассказал, какое значение имел донецкий аэропорт

25 января 2015, 18:22

Фактическую сдачу объекта следует рассматривать как факт государственной измены, считает Снегирев.

Разрушенный донецкий аэропорт, иллюстрация

Лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что донецкий аэропорт имел огромное политическое значение для Украины, а его фактическая сдача противнику - государственная измена.

Об этом он сообщил во время чата в "Главреде".

"Донецкий аэропорт, прежде всего, имел огромное политическое значение - не только как символ украинской победы, но и украинского присутствия и того, что Донецк был и остается украинским городом", - отметил активист.

"Говоря о донецком аэропорте, который расположен в пределах самого Донецка, и присутствии украинских войск, которые защищали его, мы имели в виду, что украинские военные защищают не сам аэродром, как отдельную территорию Донецка, а сам Донецк, как столицу украинского Донбасса", - добавил Снегирев.

При этом он рассказал, что, по некоторым данным, минские договоренности декларируют сдачу аэропорта и некоторых городов боевикам.

"Я неоднократно предупреждал, что есть информация, согласно которой территория донецкого аэропорта, а также Дебальцево, Счастье и Станично-Луганский район, в соответствии с минскими договоренностями, должны были отойти самопровозглашенным ЛНР и ДНР", - сказал лидер движения "Права справа".

"Итак, фактическую сдачу аэропорта и создание условий, при которых его дальнейшая оборона стала невозможной, следует рассматривать как факт государственной измены, за которую должны нести персональную ответственность не только руководители Министерства обороны, но и высшее политическое руководство Украины", - считает активист.

По его мнению, оно "отсутствием реальных действий позволило создать ситуацию, которую мы имеем на сегодняшний день, а именно - сдачу аэропорта".

Напомним, ранее бывший председатель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что потеря донецкого аэропорта - это большой просчет украинского военного руководства.

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АТО Донбасс Украина аэропорт ДАП Снегирев донецкий аэропорт
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