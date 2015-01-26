ОБСЕ собирает срочное заседание по Украине

Сегодня, 26 января в 16:00 в Вене состоится специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ из-за резкого ухудшения ситуации в восточной Украине, обстрела Мариуполя и роста количества гражданских жертв.

Об этом говорится на официальном сайте Организации по безопасности и сотрудничества в Европе.

"На заседании будет обсуждаться необходимость дальнейших мирных консультаций между контактной трехстороннего группой представителей Украины, РФ, ОБСЕ и других сторон - подписантов Минских соглашений. Консультации должны состояться в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Как известно, 24 января в результате обстрелов Мариуполя из "Градов" погибли 30 человек, 95 получили ранения. Среди жертв есть дети.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что тжелые снаряды, которые убили десятки людей в Мариуполе, были выпущены с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.