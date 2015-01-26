Лавров фактически подтвердил: если бы послушали Путина - обстрела Мариуполя и Волновахи не было

Если бы Петр Порошенко выполнил требований Владимира Путина, которые были выражены в послании Президенту Украины не поступило бы команды на обстрелы Волновахи, Донецка и Мариуполя.

Такое заявление в телефонном разговоре сделал министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини , которым фактически признал вину РФ, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"Если бы украинские власти приняли предложение Президента России от 15 января с.г. о срочном отводе тяжелых вооружений от линии, зафиксированной в Минском меморандуме от 19 сентября 2014 г., то трагедий Волновахи, Донецка и Мариуполя могло бы и не произойти. Однако вместо этого Киев взял курс на дальнейшую милитаризацию, объявил о новых "волнах" мобилизации, отдал приказ об интенсификации вооруженных действий", - говорится в сообщении.

При этом Лавров заявил о необходимости "беспристрастного и объективного расследования с участием ОБСЕ и заинтересованных сторон" гибели мирных жителей Украины под артиллерийскими обстрелами.

В беседе он повторил официальную версию Москвы, перечисляющую обвинения в адрес Украины, как-то: Киев уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском, не выполняет минских договоренностей и занят "силовым подавлением Юго-Востока".

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ответственность за смерти украинцев в результате обстрелов Мариуполя российскими военными и террористами лежит на президенте Владимире Путине.