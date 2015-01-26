ПАСЕ признала полномочия Савченко, у нее будет международный иммунитет - СМИ

Руководящий орган Парламентской ассамблеи Совета Европы, бюро ПАСЕ, на заседании в понедельник большинством голосов приняло решение о том, чтобы признать иммунитет народного депутата Надежды Савченко, сообщил источник в составе Бюро.

Об этом передает "Европейская правда" из Страсбурга.

По данным источника, заседание этого органа, как и обычно, проходило в режиме "не для разглашения".

"Большинством голосов было принято решение о том, что ассамблея признает полномочия Савченко несмотря на то, что она находится в заключении и не может явиться в Страсбург для личного присутствия на заседании", - пересказал суть решения собеседник.

"Далее дело передается в регламентный комитет ассамблеи, который признает, что Савченко как депутат ПАСЕ имеет международный иммунитет. И дальше уже дело пойдет", - добавил он.

Представитель ПАСЕ также напомнил, что у ассамблеи есть опыт решения похожей проблемы - в 2001 году точно такой механизм позволил освободить молдавского военнопленного Илие Илашку. Он с 1993 года находился в приднестровской тюрьме (де-факто - под контролем России), и лишь после того, как Илашку предоставили гражданство Румынии, выбрали румынским сенатором и в 2000 году включили его в делегации в ПАСЕ, заложника удалось освободить, сказано в сообщении.

"Это длительный процесс, но он может привести к успеху", - отметил собеседник "Европейской правды".

Напомним, ранее сообщалось, что в России назвали главное условие освобождения Савченко.