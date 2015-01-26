"Правый сектор" хочет выгнать "паркетных генералов" из армии и ввести военное положение

После ряда военных неудач сил АТО на Донбассе вновь заговорили о том, чтобы украинских "паркетных генералов" заметить талантливыми боевыми командирами, а для победы Украины нужно ввести военное положение.

Об этом заместитель главы "Правого сектора" по политической работе Андрей Тарасенко рассказал на чате в "Главреде".

Отвечая на вопрос о том, что наше военное ведомство должно делать в первую очередь, но откладывает, Тарасенко заметил, что Министерство обороны выполняет приказы, поэтому к нему вопросов меньше, если говорить о глобальном уровне.

"А если говорить о самой армию, то давным-давно надо было выгнать "паркетных генералов" и на их место поставить действительно талантливых боевых командиров, комбатов, комбригов", - заявил политрук "Правого сектора".

"Без военного положения войну не выиграть. У нас почему-то власть все делает с опозданием как на полгода, так в год", - посетовал он.

Напомним, что Тарасенко на чате в "Главреде" заявил, что перемирие на Донбассе сыграло на руку оккупантам, аэропорт сдало украинское командование.

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фото: radiosvoboda.org