СБУ: Мариуполь обстреляли "Градами" и "Тюльпанами", руководил офицер РФ с позывным "Пепел"

Обстрел Мариуполя 24 января был совершен российской артиллерией, которой командовал офицер Вооруженных сил РФ Александр с позывным "Пепел".

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте СБУ.

С 7:30 утра 24 января обстрелы осуществлялись 5 раз по прямым указаниям российских офицеров. В 14:20 огонь был прекращен, так как была получена информация, что миссия ОБСЕ отправилась в Новоазовский район, откуда действовала российская артиллерия. Артиллерийские установки залпового огня и систему "Тюльпан" российские военные спрятали в поселке Маркино, сказано в сообщении.

После этого в 15:30 был совершен еще один обстрел Мариуполя.

В СБУ также рассказали, что после этого от офицеров связи Южного военного округа РФ через системы спутниковой связи "Белозер" был получен приказ отвода российского артиллерийского дивизиона в Россию: 4-х установок "Град" и "Тюльпаны". Российские военные также использовали пароль для пересечения границы: "Рязань-Астрахань", который действовал на 24 января.

Корректировка обстрела Мариуполя осуществлялась с привлечением криминалитета ДНР, сказано в сообщении.

Данную информацию подтвердил задержанный боевик, житель Мариуполя, Валерий Кирсанов с позывным "Гаишник", который совершал наводку огня. Согласно его показаниям, обстрел Мариуполя проводился под командованием российского офицера с позывным "Пепел".

Полностью отчет о расследовании обстрела Мариуполя можно загрузить по этой ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что огнем по Мариуполю управляли двое жителей города.

Видео: Служба безпеки України.