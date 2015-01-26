Теракт в Мариуполе: Канада введет дополнительные санкции против России

Канада введет дополнительные санкции против России из-за обстрела жилого микрорайона Мариуполя, который привел к многочисленным жертвам, заявил министр международной торговли Канады Эдвард Фаст.

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

"В связи с трагедией в Мариуполе Канада приняла решение ввести дополнительные меры против России. Мы будем делать это в сотрудничестве с нашими союзниками – США и странами ЕС. Мы возмущены событиями в Мариуполе и возмущены тем, что агрессия со стороны России в отношении Украины продолжается. Мы будем стоять вместе с украинцами и оказывать всю необходимую поддержку для того, чтобы Украина вернулась к мирной жизни и стала процветающей страной", - сказал он на брифинге в Киеве.

Говоря о возможности предоставлении Канадой летального вооружения силам АТО, Э.Фаст сказал, что на сегодня оказывается лишь нелетальная военная поддержка.

"Мы будем продолжать действовать в этом ключе. Об этом нас просили украинские власти", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Канада ввела новые санкции против РФ.