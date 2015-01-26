Эксперт рассказал, когда в Украине нужно было ввести военное положение

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что военное положение в Украине власти страны должны были ввести в начале агрессии в Крыму.

Об этом он сообщил в комментарии "Главреду".

"Решение о введении военного положения требует дискуссии. Однако оно запоздало уже месяцев на девять - ВП должно было быть введено с началом агрессии в Крыму, согласно украинскому законодательству", - отметил эксперт.

По его словам, "когда сейчас звучат аргументы о целесообразно или нецелесообразности этого решения из уст наших официальных лиц, то возникают большие сомнения в их искренности".

"Откладывание этого шага было можно понять, когда была необходимость проведения президентских и парламентских выборов. А сейчас аргумент о якобы усложнении сотрудничества с МВФ в результате введения ВП - это абсолютное лукавство, потому что не в этом главная проблема", - добавил Мельник.

В то же время он выразил мнение, что "главная проблема при получении кредитов от МВФ - это отсутствие реальных реформ, а не введение ВП".

Также эксперт сообщил, что "второй аргумент, который звучит - введение ВП приведет к существенным ограничениям прав граждан, изъятию техники у предприятий и т.д".

"Это тоже не совсем верно, и это тоже запугивание. В режиме АТО, которая проводится, вводятся не менее существенные ограничения прав граждан. При этом есть перечень прав, согласно Конституции, на которые не накладываются ограничения ни в одном, ни в другом случае. Потому угроза для прав и свобод граждан - это также безосновательный аргумент", - сказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

"Что даст введение военного положения сейчас? Вряд ли это позволит существенно продвинуться в решении тех проблем, которые существуют на данный момент: отсутствие четкой идеи о том, как разрешить этот конфликт, проблема ответственности командования за совершенно непрофессиональные решения, которые привели к существенным потерям. В этом я не вижу существенной перспективы улучшения", - заявил эксперт.

При этом, он считает, что "введение военного положения даст определение той ситуации, которая сложилась: это - не антитеррористическая операция, а война".

"Это существенно облегчит позицию украинской стороны относительно обвинений в том, что, к примеру, не выплачиваются пенсии населению оккупированных Донецкой и Луганской областей. Ведь в случае если идет война, и территории оккупированы, ответственность за обеспечение населения на этих территориях возлагается на страну-оккупанта", - сообщил Мельник.

"Также сейчас звучат заявления, полные возмущения, со стороны того же Лаврова (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.) - мол, а вы докажите, что это Россия воюет. Это - очень серьезный вопрос. Потому что если украинская сторона когда-то надумает обращаться в международные суды, чтобы привлечь Россию к ответственности, то возникнет совершенно логичный вопрос: так ведь Украина не объявляла стороной-агрессором - какие претензии?", - подчеркнул он.

Обратим внимание, что, по его словам, военное положение может вводиться как на всей территории страны, так и на отдельной ее части. "И сейчас речь идет о введении военного положения на той территории, которая уже оккупирована, а также на прилегающих территориях к зоне конфликта", - сказал эксперт.

"Кроме того, введение военного положения не является объявлением войны России. Это - декларация того, что против Украины осуществляется военная агрессия", - добавил Мельник.

Между тем содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова оценил возможность введения в Украине военного положения.

"Сейчас сложно предполагать, что власть, наконец, решится ввести ВП, потому что, как я уже говорил, это должно было быть сделано с началом оккупации Крыма. Затем это было, кстати, когда Президент (Петр Порошенко - ред.) выступал на параде в День Независимости - было бы уместно, если бы вместо той героической речи, он объявил военное положение", - заявил он.

"Уже было столько моментов, когда было целесообразно и необходимо ввести ВП, что я даже не знаю, что еще должно случиться", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что военное положение в Украине будет введено в случае реальной угрозы.