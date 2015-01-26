Украина рассказала, сколько военных России находятся на Донбассе

Постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что на востоке Украины находятся 12 тыс. российских военных.

Об этом он сообщил в ходе заседания Совбеза ООН, пишет УНИАН.

В то же время дипломат подчеркнул, что наша страна всегда представляла проверенные факты и цифры.

"В прошлый раз в этом зале мы говорили о 9 тыс. российских военных, а сейчас речь идет о 12 тыс., и также 235 танках, 720 бронетранспортерах, 263 артиллерийских системах...", - отметил Сергеев.

"Будет намного легче нам получить какое-нибудь объяснение от российской стороны. Что они делают на суверенной территории Украины? Было бы гораздо проще для всех нас решить эту проблему, если бы они немедленно вывели бы это все...", - добавил представитель Украины.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что украинские города Мариуполь и Дебальцево являются целью России.