В ООН заявили, что боевики ДНР сознательно стреляли по Мариуполю

Расследование представителями ОБСЕ инцидента Мариуполя дает основания говорить, что ракетный обстрел мирного населения был преднамеренным.

Об этом заявил во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН Джеффри Фельтман, пишет "Укринформ".

"Мариуполь находится за пределами непосредственной зоны конфликта. Поэтому можно сделать вывод, что организация (ДНР), которая совершила ракетный обстрел, преднамеренно нанесла удар по гражданскому населению, и это является нарушением Международного гуманитарного права", - отметил заместитель главы ООН.

Он также призвал Совет Безопасности послать однозначный сигнал о неизбежном наказании виновных.

Фельтман назвал недопустимым объявление руководством ДНР бойкота будущих консультаций в рамках трехсторонней контактной группы.

"Мы напрямую призываем сепаратистов незамедлительно отказаться от провокационных насильственных действий, соблюдать нормы международного права и выполнять свои обязательства", - отметил он.

Замглавы ООН также призвал руководство РФ "использовать свое влияние на сепаратистов, чтобы незамедлительно прекратить боевые действия".

Он также обратился ко всем сторонам конфликта, призвав их к сдержанности, незамедлительному прекращению боевых действий и возвращению к переговорам.

Как известно, 24 января в результате обстрелов Мариуполя из "Градов" погибли 30 человек, 105 получили ранения. Среди жертв есть дети.

В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ говорится, что тжелые снаряды, которые убили десятки людей в Мариуполе, были выпущены с территории, контролируемой пророссийскими боевиками.