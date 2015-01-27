Сегодня собирается Рада: может признать Россию агрессором

Во вторник, 27 января, Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание, в ходе которого нардепы могут признать Россию страной-агрессором.

Об этом пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что парламент начнет работу в 12:00.

По данным председателя фракции "Самопоміч" Олега Березюка, в ходе заседания будет рассмотрено очень много вопросов, при этом, нардепы проголосуют за признание РФ страной-агрессором.

"Относительно повестки дня, то, по его словам, будет рассмотрено очень много вопросов, которые касаются информационной безопасности Украины, юридических вопросов, отношений с международными организациями", - отметили журналисты.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения)", согласно которому 55-летним женщинам до 2022 года разрешено досрочно выходить на пенсию.