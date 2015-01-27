Украина не должна популяризировать армию и милицию государства-оккупанта - нардеп

27 января 2015, 12:10

Органы власти государства-оккупанта убивают наших мирных граждан, говорит Сюмар.

Украина не должна популяризировать армию и милицию государства-оккупанта

Ситуация, когда в нынешних условиях украинские телеканалы покупают сериалы, снятые по заказу министерства обороны Российской Федерации, - потому, что они дешевле, является ненормальной.

Такое мнение высказала заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель Комитета по свободе слова и информационной политике Верхойно Рады Виктория Сюмар 26 января во время программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба партии "Народный фронт"

"Безусловно, на сегодня сложилась ненормальная ситуация. Уже год продолжается война в Украине, а мы до сих пор смотрим сериалы, в которых российские "менты" или солдаты являются большими героями. Мы не можем популяризировать те органы власти государства-оккупанта, которые сегодня убивают наших мирных граждан. Мы должны здесь заботиться о своем национальном интересе, который заключается в том, чтобы мы откровенно признали, что мы должны заботиться о своем информационном пространстве, о его развитии, что у нас есть своя идеология, своя история, свои приоритеты и ценности. Идеология - это очень важно. Солдаты должны иметь внутреннюю мотивацию для того, чтобы бороться за свою страну", - заявила она.

При этом Сюмар отметила, что "задача народных депутатов - максимально поддержать украинских солдат и сделать так, чтобы они смогли более эффективно защищать Украину".

Заместитель председателя фракции "Народный фронт" сообщила, что нардепы разработали пакет законопроектов, направленных на усиление информационной безопасности Украины. "Плохо идти путем запретов, надо идти путем альтернатив. Но когда действуют так агрессивно, когда так позволяют себе врать, как это сегодня сделал Путин, заявив о "натовском легионе", который якобы воюет в Украине, то от такой лжи есть смысл защищаться", - подчеркнула она.

Кроме того, председатель Комитета по свободе слова и информационной политике подняла вопрос владельцев медиаресурсов в Украине.

"Вот, например, нам раздают бесплатную газету "Вести". Мы не знаем, за какие деньги она фактически печатается, но догадываемся об этом. Вот есть такой благодетель, который тратит миллионы долларов в месяц для того, чтобы бесплатно сообщать украинцам о том, что происходит в Украине. Вы верите в таких благодетелей? Они хотят влиять на украинцев. И, к сожалению, люди, которые это финансируют, находятся не в Украине. В условиях войны это не совсем правильно", - заявила она. При этом Сюмар добавила, что в Украине есть электронные СМИ, в которых 30% собственности принадлежит российскому "Газпрому".

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Народный Фронт Сюмар
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