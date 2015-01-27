Рада признала Россию агрессором

Во вторник, 27 января, во время заседания Верховной Рады нардепы признали Российскую Федерацию страной-агрессором.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что за соответствующее решение проголосовал 271 народный избранник.

Обратим внимание, что в принятом документе парламент призывает международных партнеров также признать РФ агрессором, а так называемые ДНР и ЛНР - террористическими организациями.

Кроме того, в нем предлагается усилить давление на Россию с помощью новых санкций, чтобы остановить агрессию страны и заставить ее руководство соблюдать минские договоренности.

Напомним, ранее сообщалось, что нардепы поддержали законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка прохождения военной службы и вопросов социальной защиты граждан Украины, которые проходят военную службу во время особого периода".