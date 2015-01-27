Луценко о превращении военных РФ в "ополченцев" ДНР: легко, как балалайка

Лидер фракции Блока Петра Порошенко в Верховной Раде Юрий Луценко заявил, что ситуация на фронте в последние дни характеризуется массовым вторжение войск РФ.

Об этом он заявил с парламентской трибуны, сообщает 112.ua.

"В последние дни ситуация на фронте, после полного провала ЛНР и ДНР, также характеризуется массовым вторжением организованных войск РФ", - сказал он.

"У меня в руках один из неопровержимых документов, которые давно доказывают, как из российского военнослужащего, некого Сергеева из Дагестана (военный билет РФ) элементарно, легко, как балалайка, делают ополченца ДНР. Только это уже военный билет ДНР. Именно такими документами, которые мы забираем у пленных, во время военных действий, организуется так называемая "гражданская война", так называемый "легион НАТО" и другие басни, которые распространяет Путин и его сателлиты", - отметил Луценко.

Напомним, что в районе донецкого аэропорта силы АТО разгромили колонну боевиков, после чего советник Президента Юрий Бирюков опубликовал фото документов "ополченцев" ДНР, одного из которых обнаружили и военный билет российского военнослужащего.

Также напомним, что генсек НАТО ответил Путину, заявив, что в Украине иностранные войска одни - российские.

Фото: Facebook Юрия Бирюкова