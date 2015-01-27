Бывшая узница Освенцима назвала Путина наследником Гитлера: что за бацилла такая?

Президент РФ Владимир Путин - это наследник фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, считает бывшая узница концлагеря "Освенцим" 90-летняя Анастасия Гулей.

Об этом она заявила в интервью Радио "Свобода".

"Вот сколько не говоришь с людьми нашего возраста, и такой ненавистью к Путину горят. И та баба, что на костылях, говорит, если бы моя сила, я бы его пошла бы и своими руками задушила, что он делает, за что наших детей убивает", - говорит Гулей.

"В России не удивительно, что не понимают, что происходит. А наши как не понимают, что это неофашизм. Ну и в Европе не все понимают. Франция и Бельгия подали протест польскому правительству, не пригласили Путина на это 70-летие освобождения Освенцима. А зачем его туда приглашать? Мало научился еще? Геббельса мало изучил, чтобы еще подучился? Наследник Гитлера нашелся!" - возмущена бывшая узница концлагеря.

"Пусть люди слушают, пусть знают, пусть имеют понятия, что такое фашизм, что такое несчастье, что такое горе. Я думала, мы уже сколько на себя горя приняли, начиная с детства, с 32-33-го голодовки, с репрессии, как учителя из класса приняли, с урока. Уже сколько страха и беды, и думали всё горе уже мы убрали, что уже в мире остался только позитив. А оно, смотри, вылезает, вылезает... Что за бацилла такая? Мы только же тем и живем, что надеемся", - подытожила женщина.

Напомним, историк, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что свои преступления Россия пытается скрыть пропагандой о собственной исключительной роли в уничтожении нацизма.

Видео: radiosvoboda.org