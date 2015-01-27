Парубий о признании России агрессором: это ответ зарубежным партнерам

Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что признание России страной-агрессором является ответом зарубежным партнерам Украины.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, пишет УНИАН.

"Фактически это наш ответ и украинскому обществу, а также ответ зарубежным нашим партнерам, которые очень часто к нам обращаются со словами: "Вы просите от нас, чтобы мы признали Россию страной-агрессором, а сами не признаете", - отметил Парубий.

Также он подчеркнул, что для заявления был найден наиболее оптимальный вариант. "Мы выбрали формат заявления, который опирается на международные документы и фиксирует состояние России агрессором", - подчеркнул политик.

По его словам, "этот момент важен не только в политическом плане, но в юридически-правовом плане, потому что ВР проголосовала и своим голосованием определила, что Украина рассматривает Россию как государство-агрессора".

Отвечая на вопрос, какие у этого будут юридические последствия, Парубий сказал, что "юридические последствия уже должны создавать международные институты".

"Наше заявление определяет процедуру рассмотрения на международном уровне, в соответствии с международными уставами, России как страну-агрессора. Поэтому в этом заявлении мы обращаемся отдельным пунктом к международным институтам, чтобы они начали процедуру признания России страной-агрессором", - сказал Парубий.

При этом он обратил внимание, что "данное заявление дает старт и начало этому процессу".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон "Об очищении власти", согласно которому некоторые военные не подпадут под люстрацию.