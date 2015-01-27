Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео

27 января 2015, 21:53

Участники церемонии приняли участие в общем молебне памяти невинно убиенных жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау.

  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео Reuters
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео president.gov.ua
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео president.gov.ua
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео president.gov.ua
  • Порошенко поучаствовал в мероприятиях к годовщине освобождения Освенцима: опубликованы фото, видео president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко с супругой принял участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Вместе с Президентом приехала бывшая заключенная концлагеря девяностолетняя Анастасия Гулей и девяностолетний участник боев за освобождение узников концлагеря Аушвиц-Биркенау Николай Карпенко.

Также на мероприятиях присутствовали делегации из более 40 стран, в частности, президенты Франции Франсуа Олланд, Германии Йоахим Гаук, Литвы Даля Грибаускайте, президенты Хорватии, Австрии, Словении, Швейцарии, Мальты, а также Король Бельгии Филипп I, Великий Герцог Люксембурга Анри, Король Нидерландов Виллем Александр.

Участники церемонии приняли участие в общем молебне памяти невинно убиенных жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого они с зажженными лампадами прошли так называемой дорогой смерти – путем, по которому шли узники концлагеря в крематорий, где их сжигали. Далее представители делегаций установили лампадки к доскам памяти с надписями на национальных языках.

"Своим участием в сегодняшних мероприятиях хочу отдать глубокое уважение и тем, кто трагически погиб в лагере смерти Аушвиц, и тем, кто положил конец ужасным преступлениям против человечества, которые творились нацистами здесь и повсеместно в Европе", - подчеркнул Порошенко в комментарии к 70-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Он напомнил, что "из шести миллионов евреев, которые были уничтожены нацистами и их союзниками, четверть – евреи родом из Украины. Трагедия Бабьего Яра до сих пор болит нам незатянувшеся раной. Из шести миллионов мирных жителей Украины, которые стали жертвами Второй мировой войны, снова-таки четверть составили евреи. А с учетом погибших на фронте мы потеряли около 60% от довоенного еврейского населения украинских земель".

"Миллионы украинцев в составе союзнических армий, украинского освободительного движения и советских партизанских соединений с оружием в руках противостояли нацистскому нашествию, а следовательно и Холокосту. Тысячи и тысячи украинцев на оккупированных территориях, рискуя собственным жизням, спасали евреев. Только официальное звание "Праведников народов мира" получили около двух с половиной тысяч украинцев, что составляет одну десятую от общего количества тех, кто имеет такую честь", - сказал президент Украины.

Он заметил, что "в боях за освобождение Освенцима и окружающих населенных пунктов положили головы 231 советский солдат, из которых каждый пятый – украинец. Подразделениями командовали полковник Василий Петренко, украинец из Полтавщины, полковник Анатолий Ковалевский из Черниговщины. Майор Анатолий Шапиро – украинский еврей из Полтавщины. Именно солдаты его батальона первыми вошли в печальноизвестные ворота с надписью "Труд освобождает" (Arbeit macht frei). И первым танком, который разбил ворота, управлял украинец Игорь Побирченко. Об этом на днях очень ярко напомнил министр иностранных дел Польши Гжегош Схетина".

Порошенко отметил, что с учетом всех этих фактов просто следует вернуться к идее создания постоянной экспозиции Украины в музее Аушвиц-Биркенау: "Нам нужно собрать документы и вещевые реликвии, связанные с пребыванием жителей украинских земель в этом лагере. Этот план, надеюсь, реализуем за несколько лет, только начнем выходить из углубленного войной экономического кризиса. Но уже вчера в Киеве усилиями Украинского института национальной памяти открыта выставка о выходцах из Украины – и узниках, и освободителях лагеря Аушвиц. Вечная память погибшим. Слава тем, кто освобождал континент от нацизма!"

"Собравшись здесь сегодня, мы напоминаем Европе и миру о самой масштабной трагедии, апокалипсисе ХХ века - о Холокосте, обо всех его жертвах. Так же и обо всех десятках миллионов жертв Второй мировой, вызванной имперским безумием, агрессивным национализмом и ксенофобией", - сказал Порошенко и прибавил: "К сожалению, в семидесятый год победы над нацизмом, в которую украинцы внесли колоссальный вклад, в год сорокалетнего Хельсинского заключительного акта, моя страна вступила в условиях российской агрессии и грубого нарушения норм международного права".

"Российская Федерация, будучи не просто подписантом Акта, а одним из его инициаторов, грубо нарушила зафиксированные в этом документе принципы нерушимости границ и территориальной целостности, прав и свобод людей. И сегодня уже внуки и правнуки тех, кто защищал Украину свыше семи десятилетий тому назад, покинули свои дома, чтобы защитить родных и близких и всю Отчизну от действий агрессора", - подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что сегодня, "на временно оккупированных территориях, в районах, временно подконтрольных пророссийским боевикам, кроме террора, нацеленного на все местное население, кроме нарушения прав и свобод всех граждан – осуществляется еще и отдельный этноцид украиноязычного населения. Там опасно говорить на украинском. Наш язык, как и историю Украины, исключают из школьных программ. А в Крыму, к тому же, грубо попираются права крымских татар, пропагандируются антитатарские ксенофобские стереотипы. Всемирно признанным лидерам этого народа даже запрещен въезд на территорию полуострова".

"Не стану проводить очевидные и явные параллели между тем, что происходило в Европе в тридцатых годах прошлого века, и тем, что творится теперь. Угроза континентальной войны теперь больше, как никогда. Пусть никто даже и не сомневается: амбиции и аппетиты агрессора превосходят размеры Украины", - сказал Порошенко и отметил, что "трагических ошибок прошлого – не исправить. Убитых – не воскресить. Но усвоить уроки истории - обязанность современных политиков перед нынешним и грядущими поколениями".

Порошенко призвал весь мир не допустить повторения трагических событий: "Мы должны не только помнить о невинных жертвах прошлого, но и думать, как не допустить повторения трагедий, подобных Холокосту и всей Второй мировой войне. Единым фронтом противостоять новому имперскому безумию, новым претензиям на господство в Европе".

"Мы благодарны миру за поддержку, которую он предоставляет Украине, но чтобы остановить агрессора, нужные еще большие усилия, еще большая солидарность", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше проходят мероприятия, посвященные 70-й годовщине со дня освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим.

Видео: ТСН.

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Польша память освобождение Освенцим
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