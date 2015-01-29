Геращенко "советует" смотреть Арбузова: вспомните, какое убожество руководило Украиной

29 января 2015, 03:00

Российские пропагандисты извлекают из нафталина позабытых персонажей, пишет нардеп.

Арбузов и Янукович

Россияне и украинцы должны смотреть телевизионные выступления бывшего и.о. премьера Украины, экс-главы Национального банка Сергея Арбузова,  чтобы вспомнить, какое убожество руководило нашей страной.

Об этом нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко пишет на своей странице в Facebook.

"Похоже, дела на агитационно-пропагандистском фронте РФии пошли настолько плохо, что пришлось извлечь из нафталина такого подзабытого персонажа как Арбузов", - пишет нардеп.

"Цель проста - рассказать гражданам России, которые за захват Крыма и войну в Донбассе заплатили двухкратным падением, курса рубля, 60% снижением цен на основной экспортный товар и минимум трехкратным снижением цены российских активов, что у них, россиян, с экономикой не все так плохо. А вот в Украине с экономикой просто кошмар", - тонко троллит российские СМИ Геращенко.

"Да, у нас не все хорошо с экономикой государства, часть которого захвачена агрессором, а другая часть до сих пор мучается из-за не ликвидированной коррупции, - пишет "фронтовик". - Но у нас есть шанс навести порядок в стране, а вот в России, похоже, все закончится русским бунтом - бессмысленным и беспощадным".

"В общем, рекомендую посмотреть товарища Арбузова, чтоб вспомнить, какое убожество руководило нашей страной."Также напомню, что товарищ Арбузов находится в розыске, и рано или поздно ответит за свои преступления против украинского народа", - добавил нардеп.

 

Допис by Vadim Bespalov.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ подозревает Арбузова в растрате 120 млн гривен.

видео: Facebook Вадима Беспалова

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Янукович Геращенко троллинг российские СМИ Арбузов
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