Порошенко написал письмо Путину: требует выполнять Минские соглашения и освободить Савченко

Президент Петр Порошенко направил письмо президенту России Владимиру Путину с требованием выполнять Минские договоренности и освободить всех заложников, включая Надежду Савченко, заявил Глава государства в интервью польскому телеканалу TVN-24.

Об этом передает пресс-служба президента Украины.

"Позавчера я направил письмо Президенту Путину, одним из основных элементов которого было требование не только прекращения огня и выполнения Минских договоренностей, но освобождение Надежды Савченко и всех заложников", — сообщил Порошенко. Он напомнил, что ПАСЕ также требует освобождения Надежды Савченко, поскольку она стала делегатом Ассамблеи.

Петр Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей всеми сторонами. Он отметил, что санкции в отношении России являются эффективными. "Мы должны создать условия, чтобы заставить Россию участвовать в переговорах и выполненять обязательства, которые она уже на себя взяла", — сказал Петр Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию по Украине: Россия должна прекратить поддерживать террористов.