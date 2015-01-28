Бандиты 126 раз обстреляли силовиков, в районе Песок боевикам пришлось отступить

В зоне конфликта на Донбассе боевики продолжают вести обстрелы позиций сил антитеррористической операции и мирных населенных пунктов из разных видов вооружения. Всего за сутки бандиты 126 раз обстреляли позиции наших военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На луганском направлении боевики из минометов и артиллерии неоднократно вели огонь по населенным пунктам Счастье, Станица Луганская, Ольховое, Сокольники, Трехизбенка, Крымское и Макарово", - сообщили в штабе

По оперативной информации штаба, из "Града"обстреляли Нижнетеплое.

На донецком направлении из минометов и артиллерии боевики дважды обстреляли Гранитное и Опытное, а также Пески, Марьинку, Славное.

"С 22:30 до 00:45 произошли два боевых столкновения в районе Пески-Водяное и Новобахмутовка. Бандформирования, получив организованный отпор, отступили", - сообщили в штабе АТО.

"В направлении Дебальцево террористы из минометов обстреляли населенные пункты Кумшацкий, Нелеповку, Майорск. Из РСЗО БМ-21 "Град" вели огонь в направлении Дебальцево и один раз Чернухино. Наши военные открывали ответный огонь, подавляя огневые точки противника", - отмечается в сообщении.

При этом ночь в районе Мариуполя прошла спокойно, отметили в штабе.

Как сообщили ранее в Генштабе, за сутки в зоне АТО погибли 3 военных, еще 15 получили ранения.

Подробнее о боях с боевиками и российскими наемниками на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

видео: Військове телебачення України