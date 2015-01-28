Обстановка на Луганщине: боевики просили прекратить огонь под Крымским, чтобы забрать "200"

На Луганщине боевики продолжают атаки на позиции сил антитеррористической операции. Террористы пытались штурмовать позиции украинских военных в районе села Крымское, но силовики дали достойный отпор.

Об этом сообщает пресс-служба ОК "Север" на странице в Facebook.

"Применяя стрелковое оружие, прикрываясь минометным огнем боевики попытались штурмовать позицию войск оперативного командования "Север" в районе населенного пункта Крымское.

Личный состав мужественно встретил противника. Грамотно организованные действия личного состава, налаженное взаимодействие между подразделениями, своевременно и результативно примененная артиллерия, остановили противника и нанесли ему ощутимые потери. Результатом действий рашистов стала их просьба о прекращении огня, чтобы подобрать свои "200" и "300", которыми они обильно усеяли украинскую землю", - говорится в сообщении.

"За сутки личным составом уничтожены 1 танк, 1 САУ и 1 САГ 2С9. Количество уничтоженного и раненого личного состава уточняются". - добавили в ОК "Север".

"Противник продолжает интенсивные артиллерийские обстрелы позиций войск сектора, следует ожидать дальнейших попыток противника по установлению контроля над отдельными участками местности в районе ответственности войск оперативного командования "Север". Наиболее напряженная ситуация остается в районе населенных пунктов Станица Луганская, Счастье, Нижнее, Крымское, Трехизбенка.

За сутки зафиксировано 41 обстрел позиций войск сектора. Обстрелы получил личный состав который выполняет боевые задачи в районе населенных пунктов Крымской, Станица Луганская, Трехизбенка, Макарово, Ольховое, Счастье.

НВФ трижды открывали огонь из РСЗО БМ -21 "Град", 33 раза из ствольной артиллерии и минометов, в других случаях из стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Напомним, 27 января в ОК "Север" сообщали, что были уничтожены около 10 боевиков, а аще 21 - ранены. А также - два БМП, один "Урал" с АГС-17, один БТР.