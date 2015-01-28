Бывший главарь ЛНР вместе с депутатом Госдумы организовали поставки оружия в "гумконвоях" - СМИ

Формированием гуманитарных конвоев для ЛНР на территории Москвы занимаются экс-глава самопровозглашенной ЛНР Валерий Болотов, бывший депутат Александровского горсовета Игорь Гуменюк и депутат Госдумы России Казбек Тайсаев.

Об этом "ОстроВу" сообщмл информированный источник.

По словам источника, вышеуказанные лица занимаются вопросом поставки оружия на территорию Луганской области в гуманитарных конвоях из Российской Федерации. Кроме того, есть информация, что гуманитарная помощь из конвоев, заменяемая оружием, присваивается Болотовым и Тайсаевым, сказано в сообщении.

Тайсаев курировал вопросы поставок гуманитарной помощи из РФ в Грузию во время российско-грузинского конфликта и, по свидетельствам источника¸ также был замечен в хищениях гуманитарной помощи и отправке оружия в зону конфликта, а в 2011 году указом президента Республики Южная Осетия Тайсаеву присвоено воинское звание "генерал-майор", говорится в материале.

В свою очередь Гуменюк в 90-е годы состоял на особых поручениях при покойном луганском авторитете Доброславском, который возглавлял мощнейшую на то время криминальную группировку в регионе, также был замешан в хищениях, находясь в составе политической партии "Фронт Змин", пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики готовят провокации с "гумконвоем", чтобы Россия открыто ввела войска в Украину.