Климкин об агрессии России: если мы проиграем битву, то вернемся в Средневековье

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал агрессию России против нашей страны, заявив, что мы боремся за сохранение мира.

Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Bild, пишет Украинская правда.

"Если России удастся нивелировать право народа и насадить право сильного, от этого пострадают все, причем самым ужасным образом", - отметил дипломат.

"Меня радует, что основные мировые игроки это понимают", - добавил Климкин.

В то же время он подчеркнул, что Украина нуждается не только в понимании западных партнеров, но и в поддержке - финансовой и военной.

"Мы здесь боремся не только за свое существование, но и за сохранение мира, каким мы его сегодня знаем. Если мы проиграем нашу битву, то вернемся в Средневековье", - подчеркнул глава украинского МИДа.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что если страны ЕС отключат Россию от международной банковской системы SWIFT, то ее экономику ожидает коллапс.