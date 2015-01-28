Порошенко и европолитики назвали оптимальный формат переговоров по Донбассу

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого они обсудили пути мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время собеседники отметили, что Трехсторонняя контактная группа является оптимальным форматом для переговоров по мирному урегулированию и воплощению минских договоренностей.

Также они выразили убеждение, что немедленное двухстороннее прекращение огня и освобождение заложников должны стать следующими шагами в мирном урегулировании.

"Дальнейшие действия должны предусматривать отвод войск и техники от линии разграничения, которая закреплена Минским меморандумом от 19 сентября 2014 года", - говорится на сайте.

Обратим внимание, что Олланд и Меркель заверили Порошенко в готовности к дальнейшей координации усилий для продолжения диалога на высшем уровне в "нормандском формате".

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко направил письмо президенту России Владимиру Путину с требованием выполнять минские договоренности и освободить всех заложников, включая Надежду Савченко.