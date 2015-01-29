Манипуляции власти: в Мариуполе забыли о жертвах обстрела и передумали называть Россию агрессором

В Мариупольском горсовете провернули очередную манипуляцию, фактически предав память более 30 невинно погибших граждан, погибших в результате обстрелов 24 января.

27 января, Мариупольский горсовет признал Россию страной-агрессором, а так называемые ЛНР и ДНР террористами, однако, утром, 28 января, из документа эти ключевые слова исчезли. В конечном документе, размещенном уже утром 28 января на сайте горсовета, о России не было сказано ни слова, сообщает сайт 0629.

"Вечером 27 января на сайте горсовета появилась информация Мариупольский городской совет признал Россию страной-агрессором. Но ночью что-то случилось, и мэр Мариуполя вместе с секретарем городского совета вынуждены были осуществить некоторые манипуляции", - отмечает издание.

"Зато в нем называется какая-то странная агрессия с Востока", - пишет издание.

Полностью решение звучит так: "О признании агрессии с Востока и утверждение порядка признания организаций террористическими".

"Позже исчезло и слово "Восток", видимо, чтобы китайцы не приняли на свой счет", - пишет издание.

В издании отмечают, что исчезло не только слово "Россия", но и название самопровозглашенных "республик".

"То есть теперь совершенно непонятно, кого же в Мариуполе хотят считать террористами, а кого агрессором", - отмечает издание.

По информации журналистов, они опросили 8 депутатов горсовета, в том числе и из фракции Партии регионов. Все они подтвердили, что голосовали за предложение Ярошенко и Решетняка, то есть за признание России агрессором.

Напомним: 27 января Рада признала Россию страной-агрессором. За соответствующее решение на заседании парламента проголосовал 271 нардеп.