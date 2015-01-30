Россия будет продолжать агрессию в Украине: антикризисный план, это бюджет войны - Немцов

Антикризисный план спасения экономики России, принятый 28 января российским правительством, предполагает, что война с Украиной продолжится.

Об этом сообщил российский оппозиционный политик Борис Немцов на своей странице в Facebook.

"Антикризисный план правительства предполагает продолжение войны с Украиной. Сокращаются расходы на медицину, образование, культуру, то есть практически все, кроме военных расходов. Военные расходы -астрономические 3 трлн 300 млрд рублей увеличены по сравнению с 2014 годом на 33%. Такой рост в мирное время невозможен. Это бюджет войны", - сказано в сообщении.

По словам Немцова, вторым приоритетом Кремль избрал поддержание угасающей жизнеспособности банковской сферы России, даже за счет пенсионных средств. "Им выделено 1 трлн 550 млрд рублей из 2 трлн 300 млрд рублей, то есть 2/3 всех антикризисных денег. При этом 550 млрд выделено путинским ВЭБу, ВТБ и Газпромбанку из Фонда национального благосостояния (это пенсионные средства)", - сообщил политик.

Немцов предупредил, что заложенная в плане сумма индексации пенсий -188 млрд рублей будет меньше инфляции и реальный доход российский пенсионеров будет сокращаться. Это будет происходить на фоне сокращения доходов всех российских граждан, которое в 2014 году составило 7,3%.

План Медведева также нанес тяжелый удар по региональным бюджетам, потребностям медицинской и образовательной сферы. "На их поддержку выделяется лишь 160 млрд рублей. Это меньше 8% долга регионов коммерческим банкам, который превысил 2 трлн рублей. Этих денег не хватит даже на обслуживание долга.. Пренебрежение интересами регионов означает деградацию медицины, образования и социальной сферы, поскольку все региональные бюджеты-это содержание больниц, школ и социальные выплаты. Бюджет развития у регионов ничтожен. Деньги тратятся лишь на выживание", - подчеркнул оппозиционер.

Немцов решительно раскритиковал план правительства в связи с его абсолютной невыполнимостью.

"План этот-блеф. Бюджет 2015 никто не менял, и источники финансирования плана толком не найдены. Напомню, что до сих пор действует бюджет, исходя из цены нефти 96 !!!долларов за баррель и курса 37.7 р!!! за доллар, что вызывает гомерический хохот у всех от Силуанова до оппозиции", - написал Немцов.

По мнению российского оппозиционера, причина кризиса РФ лежит не в экономических проблемах, а в "тупиковой политике войны, самоизоляции и ставке на экспорт сырья через вороватые госкорпорации при одновременном удушении предпринимательства и частной инициативы".

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.