Янукович и местные олигархи помогли Путину начать войну на Донбассе - американский эксперт

Было бы ошибочным считать, что главным виновником войны на Донбассе является только президент РФ Владимир Путин, ведь ему помогали экс-президент Украины Виктор Янукович и местные олигархи.

Об этом со ссылкой на публикацию вашингтонского политолога Пола Гобла, специалиста по проблемам России и Евразии, сообщает "Укринформ".

"Убийство 30 мирных жителей в украинском городе Мариуполь вызывало возмущение во всем мире, и много людей, которые не задумывались над тем, кто несет ответственность за расправу в Украине, наконец обратили внимание, что ответственность за эти преступления несет именно Владимир Путин", - отмечает эксперт.

Однако, по его мнению, если Путин и должен быть обвиняемым, "он далеко не единственный в этом списке, поскольку многие другие люди несут прямую или косвенную ответственность за то, что случилось, и это жизненно важно, чтобы их признали такими".

В связи с этим Гоббл цитирует высказывание российского эксперта-социолога Игоря Эйдмана. "Эта кровь, в первую очередь, на Путине, который решил войти в историю как сбиратель русских земель из лубочной картинки для учеников младших классов, из-за чьей болезненной амбиции началась война", - отмечает Эдман.

Эта кровь на российских силовиках, выполняющих тайные приказы, нарушающих элементарные правила войны и действующих как террористы. Она и на российской бюррократии, "которая за возможность безнаказанно красть платит верностью своему "хозяину", помогает ему удержаться при власти и вести войну. Эта кровь и на российском крупном бизнесе, так называемых олигархах, в том числе на прежней "ельцинской семье", которая обеспечивает компанию путинского режима, пытаясь сохранить свое краденое в 1990-х.

Эксперт причисляет к этому списку также российский коррумпированный политический класс, российскую интеллигенцию, обывателей, друзей Путина и "умиротворителей" на Западе.

"Эта кровь, безусловно, и на Януковиче, его окружении и местных олигархах, которые фактически помогли Путину начать войну на Донбассе", - подчеркивает Эйдман.

Он отмечает: если сейчас, в связи с новым наступлением на Украину, не будут приняты экстраординарные международные меры, начнется более масштабная кровопролитная большая война. "Новые гекатомбы ее жертв останутся на совести конформистской западной элиты", подытоживает российский эксперт.

Напомним, что экс-спикер парламента Литвы, представитель европарламента Витаутас Ландсбергис назвал поведением Европы, которая никак не решится наказать Россию за войну на Донбассе, лицемерием и трусотью.